Canal+ et Free offrent un nouveau contenu à tous les abonnés Freebox

Grâce à un nouveau partenariat avec Canal+, vous pouvez découvrir le premier épisode de la nouvelle série qui dépoussière le western, Django, sur l’Aktu Free.

Après le premier épisode de la série “La Nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé” de Xavizr Dolan, Canal+ et Free offrent dès aujourd’hui le premier épisode de la série Django aux abonnés Freebox Pop, Révolution, Delta, One et mini 4K. Cette coproduction internationale s’inspire librement de Django, western culte signé Sergio Corbucci en 1966.

Le synopsis : “Far West, 1860-1870. Hanté par le meurtre de sa famille huit ans plus tôt, Django continue de chercher sa fille Sarah, s’accrochant à l’espoir qu’elle ait pu survivre. Il la retrouve à La Nouvelle-Babylone, une ville de parias, constituée d’hommes et de femmes de toutes origines, races et croyances. À présent adulte, Sarah demande à Django de partir, craignant que sa présence ne mette en danger la ville qui l’a adoptée. Django reste inflexible : il ne prendra pas le risque de perdre sa fille une nouvelle fois…”

Le reste de la série est à retrouver sur Canal+. Pour les abonnés Freebox Pop, retrouvez L’Aktu Free sur la page d’accueil Android et « Rubrique > Applications Free ». N’hésitez pas à redémarrer votre Freebox si celui-ci n’apparaît pas dans cette rubrique.

