Vers des notifications de Safari sur votre iPhone

Une nouveauté d’iOS 16.4 va ajouter un nouvel entrant dans les notifications s’affichant sur votre écran.

Les messages, les réseaux sociaux, les plateformes de streaming… De plus en plus de notifications apparaissent sur nos petits écrans et Apple a envie pour sa part d’y rajouter Safari, qui va autoriser les Web Apps à vous en envoyer.

En effet, dans un billet de blog destiné aux développeurs, la firme de Cupertino a détaillé le fonctionnement de cette nouveauté intégrée dans la prochaine version d’iOS. Les fameux raccourcis que vous créez depuis l’option de partage de Safari pour avoir un accès rapide à un site, un blog ou autre sur l’écran d’accueil de votre iPhone pourront ainsi générer des notifications, ce qui n’était pas le cas avant.

A noter cependant, cela ne pourra être réalisé que si vous en faites la demande. « Une application Web qui a été ajoutée à l’écran d’accueil peut demander l’autorisation de recevoir des notifications push tant que cette demande répond à une interaction directe de l’utilisateur, par exemple en appuyant sur un bouton “S’abonner” fourni par l’application Web. iOS ou iPadOS invitera alors l’utilisateur à autoriser l’application Web à envoyer des notifications. Une fois autorisé, l’utilisateur peut gérer ces autorisations par application Web dans les paramètres de notification, comme toute autre application sur iPhone et iPad» explique Apple.

Une fois autorisées, ces notifications peuvent être simplement annulées dans les paramètres dédiés aux notifications. Le fonctionnement sera identique à celui de notifications classiques, avec un affichage sur l’écran verrouillé de l’appareil ou le centre de notifications.

Source : 01net

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox