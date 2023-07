Google lance en France Bard, son IA concurrente à ChatGPT

Après son lancement aux États-Unis, l’IA créée par Google est désormais disponible en France et en français.

Pour se conformer aux exigences européennes, Bard a retardé son arrivée en France. Il est à présent disponible depuis ce jeudi 13 juillet. Bard est le concurrent de ChatGPT, c’est un robot conversationnel qui fonctionne en lien avec tout l’écosystème de Google.

Bard est accessible dans 230 pays et territoires ainsi qu’en 40 langues et est accessible depuis une URL spécifique « bard. google.com » ou encore via un compte Google sur son ordinateur ou smartphone. Google définit son IA comme « un outil pour stimuler votre imagination. Il ne s’agit pas seulement de répondre à des questions, mais surtout de vous permettre de développer des idées » explique » Jack Krawczyk. , directeur de la gestion des produits de Google.

Lorsqu’un utilisateur pose une question à Bard, trois formulations de réponse différents sont proposées par l’IA « C’est à l’utilisateur de décider ce qui lui convient le mieux et d’approfondir cette première base de réponse » précise Jack Krawczyk. Comme le but de Google est de clairement différencier Bard et Google Search, l’IA peut proposer en complément des liens qui emmènent vers Google Search. Il est aussi possible d’exporter les réponses vers Gmail ou Google sheet et même être écouté en version audio.

Pour le moment, l’utilisation de Bard est gratuit. Cependant, Jack Krawczyk a expliqué : « Nous cherchons avant tout à voir là où ce nouveau produit apportera le plus de valeur ajoutée. Nous verrons ensuite quel est le meilleur modèle pour le monétiser »

Source : BFM

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox