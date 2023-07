La première offre satellite grand public sous marque Orange va enfin voir le jour, au prix de la fibre

Christel Heydeman, directrice générale du groupe Orange, annonce le lancement prochain de l’offre “Le Satellite Orange avec Nordnet”. Son contenu n’est pas encore connu.

Cette ambition fait partir intégrant de son plan stratégique ‘Lead The Future”, présenté en février 2023 en se recentrant résolument les activités d’Orange sur son coeur de métier, les télécoms. En plus de la fibre, la 5G ou la 4G fixe, l’opérateur historique prévoit depuis plusieurs années de lancer son offre satellitaire sous sa marque en France Métropolitaine. Celle-ci doit permettre aux clients particuliers et professionnels les plus isolés de bénéficier du THD “pour le prix d’une offre fibre optique”.

Le lancement est proche a annoncé le 13 juillet Christel Heydeman, directrice générale du groupe Orange, lors d’un passage dans la station satellitaire de Bercenay-en-Othe aux côtés de Jean-Noël Barrot, ministre délégué aux télécommunications. L’offre sera baptisée « Le Satellite Orange avec Nordnet”, une filiale spécialisée dans les offres satellitaires de l’opérateur.

📡 Christel Heydemann annonce le lancement prochain de la première offre satellite sous marque Orange : « Le Satellite Orange avec NordNet » 🛰️ Sur la base d’un satellite de dernière génération #KonnectVHTS 🙌 Le satellite, complément idéal de la fibre pour apporter le très… pic.twitter.com/N7IBUpLJTK — Michaël Trabbia (@MichaelTrabbia) July 13, 2023

Après s’être montré hostile à l’idée d’une nouvelle offre satellite, Orange s’est ouvert progressivement aux solutions satellitaires voulue par l’Etat dans le cadre du Plan Très Haut débit et portées par la filière spatiale afin de contribuer au désenclavement des régions isolées. En 2018 puis en 2020, l’opérateur historique a annoncé des accords avec l’opérateur de satellites commerciaux Eutelsat pour le lancement ainsi que l’exploitation d’un satellite destiné au très haut débit, à la fois au sol et en vol.

L’offre d’Orange s’appuiera ainsi le satellite Eutelsat Konnect VHTS mis en orbite en septembre dernier. en août 2023. Puissant, celui-ci est pensée pour un usage optimal du spectre. Il a une capacité de 500 Gbps contre 75 Gbps pour le précédent lancé en 2020, d’autres opérateurs européens l’utiliseront. Sa mise est en service est prévue en août 2023, ce qui laisse présager d’un lancement de l’offre d’Orange à partir de entrée en fonction.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox