Orange proposera des offres très haut débit par satellite partout en France dès janvier 2021

Orange signe un nouveau partenariat d’envergure avec Eutelsat pour proposer du très haut débit partout en France via satellite dès janvier 2021, même dans les zones rurales.

De l’eau a coulé sous les ponts. Après s’être montré hostile à cette idée, Orange s’ouvre depuis deux ans progressivement aux solutions satellitaires voulue par l’Etat dans le cadre du Plan Très Haut débit et portées par la filière spatiale afin de contribuer au désenclavement des régions isolées. En avril 2018, l’opérateur historique a annoncé un premier accord avec l’opérateur de satellites commerciaux Eutelsat pour le lancement ainsi que l’exploitation d’un satellite destiné au très haut débit, à la fois au sol et en vol. Un partenariat visant le marché du très haut débit fixe dans les pays européens dans lesquels Orange est présent sur le marché grand public. L’objectif était de proposer une offre d’internet fixe dès 2021 aux habitants les plus isolés du territoire.

Mais Orange a décidé d’aller encore plus loin en annonçant hier l’achat à Eutelsat Communications de l’intégralité de la capacité disponible sur le satellite Eutelsat Konnect pour couvrir toute la France. “Grâce à la technologie satellite, tous les clients grand public d’Orange qui le souhaitent, même ceux qui vivent dans les zones les plus isolées, pourront bénéficier dès janvier 2021 du très haut débit fixe par satellite”, informe l’opérateur historique. Plus concrètement, le service sera distribué par la filiale Nordnet d’Orange.

Cet accord s’inscrit donc dans la droite ligne du Plan France Très Haut Débit adopté par le gouvernement dans le but de déployer un service haut débit d’au moins 30 Mb/s sur l’ensemble du territoire français d’ici 2022.

Michel Jumeau, Directeur Exécutif Adjoint d’Orange France a déclaré : « La période de confinement que nous venons de vivre a démontré plus que jamais le besoin en connectivité partout en France. Avec cet accord avec Eutelsat, Orange est fière de continuer à lutter contre la fracture numérique et va pouvoir proposer du très haut débit fixe sur l’ensemble du territoire. »

Lancé en janvier 2020, le satellite Konnect d’Eutelsat est doté d’une capacité de 75 Gbps lui permettant d’assurer une couverture totale ou partielle de 15 pays en Europe et 40 pays en Afrique, et de proposer des débits allant jusqu’à 100 Mbps aux entreprises et aux particuliers confrontés à la fracture numérique.