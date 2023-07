Iliad poursuit sa “révolution” sur la fibre en Italie

Près de 10 millions de foyers italiens sont désormais éligibles à l’offre fibre d’Iliad grâce à un partenariat avec Fastweb, lequel porte aujourd’hui ses fruits.

” La révolution d’Iliad ne s’arrête pas”. 1 an et demi après le lancement de son offre 100% fibre optique en Italie, l’opérateur poursuit son plan d’extension de sa couverture fibre .“Grâce à l’efficacité de l’accord signé avec Fastweb pour l’accès à son réseau FTTH de gros, la couverture fibre d’iliad se rapproche de plus en plus des 10 millions de logements en Italie”, a annoncé l’opérateur le 5 juillet

Iliad garantira ainsi aux nouveaux utilisateurs sur le réseau de gros Fastweb des performances de vitesse avec des téléchargements jusqu’à 2,5 Gbit/s et des débits montant jusqu’à 500 Mbit/s grâce à la technologie de réseau FTTH GPON.

En octobre 2021, Iliad a franchi une nouvelle étape importante avec Fastweb après avoir déjà signé d’autres partenariats en ce sens sur le FTTH, notamment avec Telecom Italia en août 2021. De quoi consolider sa présence sur le marché de la fibre. D’ici 2025, Fastweb entend avoir raccordé plus de 14.5 millions de foyers en fibre optique de l’autre côté des Alpes. L’iliadbox WiFi 6 est affiché à 24,99€/mois ou à 19,99€ par mois pour les abonnés mobile avec une offre Iliad à 9,99€. Les appels sont illimités vers les lignes fixes et mobiles en Italie et vers les lignes fixes dans plus de 60 pays à travers le monde.

