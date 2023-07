Oqee Ciné ajoute de nouveaux contenus gratuitement pour les abonnés Freebox, et fait évoluer son éditorialisation

Le 7 juillet, 2 films et l’intégrale d’une série culte viendront s’ajouter à la liste sur Oqee Ciné. Désormais, le service d’AVOD de Free mettra à l’honneur un acteur chaque semaine.

OQEE Ciné, c’est le nouveau service d’AVOD de Free qui propose plus de 300 films et séries gratuits, Celui-ci est disponible sur le player Freebox Révolution, Pop et Free Devialet mais aussi en mobilité via l’application Oqee by Free puis encore via les TV connectées Android TV et les navigateurs.

Pour la première fois, “une star de la semaine” sera célébrée à chaque arrivée de nouveaux contenus. Ce vendredi 7 juillet, il s’agira de Tommy Lee Jones. Au programme, The Homesman, un western puissant de 2014 réalisé par ses soins dans lequel il redéfinit les codes du genre et permet à Hilary Swank de rayonner à nouveau, dans un rôle de femme austère.

Pas plus joyeux, Trois enterrements vous sera proposé. Film réalisé par Tommy Lee Jones dans lequel il joue également, ce drame propulse au Texas où un paysan se fait tuer par erreur à la frontière mexicaine. Après une rapide enquête, son ami, Pete Perkins, décide de rapporter son corps dans son village, au Mexique, en obligeant son meurtrier à l’accompagner.

On termine avec l’intégrale de la série culte des années 70 Starsky & Hutch. Les deux policiers de Bay City, une ville imaginaire de Californie calquée sur Los Angeles, n’ont pas pris une ride, l’occasion de revivre leurs aventures trépidantes.

