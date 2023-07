Free met à jour sa brochure tarifaire Freebox, et il y a des changements

La nouvelle option de contrôle parental et les offres de sécurité McAfee intègrent la brochure tarifaire Free. Le Pack sécurité de la Freebox Delta et un système de compensation méconnu en cas de retard d’un technicien pour un problème technique, ne sont plus mentionnés.

Assez rare pour le noter, Free a procédé à une mise à jour de sa brochure tarifaire Freebox avec ses tarifs en vigueur “à compter de 29 juin 2023”.

A y regarder de plus près, plusieurs changements ont été effectués selon les constatations de Tiino-X83, bien connu de la communauté Free. Si son aventure a pris fin l’année dernière, le service Face To Free n’est désormais plus mentionné. La nouvelle option gratuite Contrôle parental fait son apparition au même titre que les nouvelles offres McAfee Sécurité lancées en février pour protéger davantage les abonnés Freebox qui le souhaitent.

En revanche, le Pack Sécurité de la Freebox Delta n’est plus mentionné ainsi qu’un service d’intervention avec compensation pour les abonnés Freebox Révolution avec TV by Canal. Lorsqu’un problème technique n’avait pu être résolu par téléphone et sous réserve d’être situé dans une zone fibrée ou dégroupée, un délai d’intervention sous 10 heures ouvrées à compter de la proposition d’intervention était prévu, donnait droit à compensation à hauteur d’1 euro par heure de retard dans la limite de 10 euros par mois, sous réserve d’acceptation par l’abonné du créneau de rendez-vous.

Enfin, la liste chaînes TV a été mise à jour que soit dans TV by Canal ou dans le bouquet basique FreeboxTV/Oqee.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox