Free lance de nouvelles offres McAfee avec VPN illimité “et plus encore” pour protéger ses abonnés

Free annonce le lancement de deux nouvelles offre McAfee proposées aux abonnés Free. Plus complètes, celles-ci incluent le contrôle parental, la surveillance du Dark Web et un VPN illimité pour l’option la plus avancée.

Beaucoup ne le savent pas, Free propose depuis 13 ans un antivirus à ses abonnés Freebox, grâce à un partenariat avec McAfee. Ce service sans engagement facturé 4.99€/mois, permettait une protection contre les cyberattaques (virus, malwares, logiciels espions…), et de sécuriser votre navigation et vos achats en ligne tout en préservant de votre identité. Le tout sur 5 terminaux.

Ce 21 février, Free nous informe que son partenariat évolue. Deux nouvelles offres sont ainsi désormais disponibles. La première baptisée McAfee Sécurité, est toujours proposée au tarif de 4,99€/mois (1er mois offert), sans engagement, pour 5 appareils. Celle-ci comprend une protection antivirus, la surveillance du Dark Web (basique), la gestion des mots de passe et le contrôle parental. “Cette option plus complète remplace l’ancienne offre McAfee Multi Access. Les abonnés McAfee existants bénéficient automatiquement et pour le même prix de cet enrichissement avec l’ajout du contrôle parental sans limite de nombre d’appareils et la surveillance du Dark Web”, explique Free.

La seconde offre McAfee Sécurité Avancé, davantage premium, est proposée au tarif 6,99€/mois (1er mois offert), sans engagement, pour 10 appareils. Celle-ci a l’avantage de proposer un VPN illimité et de “protéger vos données personnelles et de localisation des regards indiscrets mais aussi d’accéder aux réseaux Wi-Fi publics en toute sécurité avec bande passante illimitée”, précise l’opérateur. La protection antivirus, la surveillance du Dark Web (avancé), la gestion des mots de passe et le contrôle parental sont aussi inclus.

Free propose ainsi à ses abonnés une solution plus évoluée pour protéger leurs données personnelles et leur confidentialité ainsi que celle de leur famille, partout et à tout moment, sur Mac, PC, tablette et mobile.

L’option McAfee Sécurité est disponible dès la souscription en boutique, sur le web ou par téléphone ou sur l’Espace Abonné, rubrique Mon abonnement > Se protéger avec McAfee. L’option McAfee Sécurité Avancé est disponible sur l’Espace Abonné uniquement, rubrique Mon abonnement > Se protéger avec McAfee.

