Mise en examen de 5 hommes pour 400 000 SMS frauduleux

Une technique bien rodée pour voler les numéros de téléphone depuis une voiture et envoyer des SMS se faisant passer pour l’Assurance Maladie.

Cinq hommes ont été mis en examen jeudi dernier pour escroquerie en bande organisée. L’arnaque se déroulait en Île de France, ils sont ainsi soupçonnés d’avoir volé des numéros de téléphones grâce à une technologie habituellement utilisée par les services de renseignement, depuis leur voiture.

Grâce à un “IMSI-catcher”, un appareil de surveillance, ils pouvaient ainsi intercepter les communications mobiles en s’approchant d’une antenne-relais et ainsi dérober les numéros de portable des utilisateurs aux alentours. Le but étant d’envoyer près de 424 000 SMS frauduleux pour inviter les personnes dont le numéro avait été intercepté à se connecter sur un faux site de l’Assurance maladie. Une fois sur ce site, ils étaient invités à saisir leurs données et potentiellement des coordonnées bancaires.

C’est lors d’un contrôle routier en décembre dernier que l’appareil a été découvert par hasard dans une voiture conduite par une femme, l’enquête a ensuite déterminé un point de chute en Seine-Saint-Denis et a interpellé les suspects le 14 février dernier. Parmi les cinq interpellés, trois sont placés en détention provisoire.

Source : France Info

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox