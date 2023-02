Freebox Pop et Delta Pop : lancement d’améliorations sur l’interface TV

Oqee s’améliore sur la Freebox Pop et sur les appareils Android TV compatibles avec notamment l’intégration d’un nouveau bouton “voir plus”.

Une nouvelle version 1.15.1 de l’interface TV Oqee du player Pop et des appareils Android TV compatibles est actuellement déployée par Free. Au rang des nouveautés, un nouveau bouton nommé « Voir plus » fait son apparition, il permet d’afficher sous format grille tous les contenus présents sur une ligne dans « Pour vous ».

Dans le même temps, la date de diffusion sous tous les programmes a été ajoutée pour faciliter l’identification d’un programme. Enfin, l’icône enregistrement a été mis à jour pour plus de clarté. Déjà déployée sur les mobiles, la fonctionnalité “favoris” se fait toujours attendre. Patience, “les chaînes favorites vont arriver prochainement sur le Player Pop, Android TV, Smart TV Samsung, Apple TV et sur le web et nous allons également ajouter un guide TV sur mobile”, nous a fait savoir la semaine dernière au cours d’une interview, Amélie Lacour, responsable produit et partenariats chez Oqee

