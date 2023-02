Une évolution réclamée à Free Mobile, une mise à jour chamboule tout chez certains… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Le Série Free ne fait plus rêver et agace même certains Freenautes

Après avoir figé depuis novembre 2022 son offre Série Free à 110 Go au prix de 14,99€/mois pendant 1 an en supprimant la date limite d’abonnement, Free Mobile a enrichi son forfait la semaine dernière. L’opérateur propose désormais 130 Go, toujours au même prix, soit une hausse de 20 Go. Dans le même temps, l’opérateur revoit à la hausse l’enveloppe de données en roaming (Europe/DOM en 4G), laquelle passe de 16 à 18 Go. Si l’enrichissement peut être salué en soi, la formule devient de moins en moins alléchante aux yeux de certains lecteurs, d’autant plus alors que certaines technologies manquent toujours à l’appel…

Free Transfert Premium laisse certains abonnés perplexes

Free Transfert, la plateforme de partage de fichiers de Free évolue une nouvelle fois. Jusqu’à présent accessible aux abonnés Free, le service s’ouvre à présent à tous les utilisateurs de manière gratuite. Dans le même temps, l’opérateur lance une offre premium réservée aux abonnés en exclusivité aux abonnés Free connectés depuis leur Freebox (connexion avec une adresse IP Free ou Free Pro) et aux abonnés mobile Free. Une différenciation qui a laissé certains perplexes, mais la pédagogie de nos lecteurs n’est plus à prouver.

Le projet de Xavier Niel pour remplacer M6 fait débat

“La télévision a capitulé, ceux qui font la télévision ne croient plus en elle”, Xavier Niel ne mâche pas ses mots en introduction de sa présentation du projet SIX voulant s’installer sur le canal jusque là détenu par M6 depuis des années. Le milliardaire entend en effet proposer une nouvelle chaîne, et non pas “remplacer une chaîne par une autre” explique-t-il et les idées ne manquent pas. Il a ainsi présenté l’ensemble des engagements et changements qu’il aimerait apporter devant l’Arcom et les réactions sont mitigées.

Salto fait le bon choix

Après l’annonce le 15 février de la dissolution de Salto, plusieurs questions se posent. La première d’entre elles est la date de fermeture de la plateforme. Si depuis le début de la semaine, plus aucune souscription n’est possible, le million d’abonnés selon les chiffres de France Télévisions, TF1 et M6, devrait pouvoir encore accéder à la plateforme jusqu’à la fin du mois de mars. Le tout avec en plus la possibilité pour les abonnés au forfait annuel d’être remboursés au prorata. Normal, direz-vous, mais rien n’était joué !

Le passage à Android 10 de la Freebox Pop ne se passe pas en douceur

Le système d’exploitation de la Freebox Pop évolue. Après avoir lancé en mai 2022 un programme de bêta-test pour le déploiement d’Android 10 sur son player Pop, Free commence a déployer une mise à jour système à destination de tous ses abonnés. Celle-ci permet de migrer d’Android 9 à Android 10.5.34. Malgré les améliorations techniques censées être apportées par cette transition, les premiers retours d’expérience ne sont pas forcément les plus encourageants…

