Nouveau : la Freebox Pop passe à Android 10

Les abonnés Freebox Pop et Delta Pop peuvent désormais migrer vers Android 10. Une mise à jour système est actuellement déployée.

Le système d’exploitation de la Freebox Pop évolue. Après avoir lancé en mai 2022 un programme de bêta-test pour le déploiement d’Android 10 sur son player Pop, Free commence a déployer une mise à jour système à destination de tous ses abonnés. Celle-ci permet de migrer d’Android 9 à Android 10.5.34.

Pour en profiter, il suffit de se rendre dans les paramètres de l’interface Android du Player, puis de cliquer sur “Préférences relatives à l’appareil”, puis “à propos” et “mise à jour du système”.

Android TV 10 apporte majoritairement des améliorations de sécurité et de performances comparées à sa prédécesseure. Cet OS apporte notamment une mise en conformité avec la norme TLS, protocole de sécurisation des échanges par réseau informatique. De plus, cette version du système de Google inclut le renforcement de plusieurs zones critiques de sécurité de la plate-forme.

Dans cette nouvelle mouture, l’appui long sur le bouton Free doit permettre de stopper toutes les applications. En se basant sur la version bêta, le support du chromecast en veille profonde a dû être amélioré dans cette version finale. Une option était également prévue pour conserver le 5V allumé sans devoir désactiver la mise en veille profonde, une fonctionnalité utile pour les TV annonçant l’état HDMI de votre player, ou pour avoir un équipement allumé en permanence en USB relié à la Pop.

Autre évolution annoncée par les développeurs, l’affichage explicite de l’impact électrique de la désactivation de la veille profonde et la réduction du nombre de réveils lorsque cette dernière est activée. Une correction de bug a également dû être appliquée sur le HDCP.

Les audiophiles peuvent en toute logique désormais également profiter d’un pilote audio alternatif à activer dans les paramètres qui permet de faire du passthrough de PCM 2CH DTS, DTS-HDMA, DTS-HDMR, Dolby TrueHD, Dolby Atmos in TrueHD, Dolby Digital+, Dolby Atmos in Digital+, DTS:X. Une option devait être également ajoutée pour que les contenus stéréo sortants ne soient plus forcés en 5.1 et puissent donc sortir en Dolby stéréo.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox