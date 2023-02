Google Chrome travaille à étendre largement l’utilité d’une fonctionnalité

Le Picture-in-Picture (PiP) pourrait devenir utilisable pour tout contenu Web sur le navigateur.

Et si une case de texte ou une infographie pouvait devenir une fenêtre flottante toujours affiché sur votre écran ? C’est le projet derrière un essai dans la dernière version bêta de Chrome. En effet, selon The Verge, Googler envisage de laisser afficher prochainement n’importe quel contenu Web via le PiP, avec une fonctionnalité justement nommée “Document Picture-in-Picture”.

A l’heure où faire plusieurs choses à la fois lorsque l’on navigue sur le net est de plus en plus fréquent, le PiP qui permet de regarder des vidéos dans une fenêtre flottante devient de plus en plus utile. Avec une extension des capacités de ce mode, les usages peuvent être imaginés assez simplement. De quoi afficher une liste de notes, de courses ou une infographie à côté de vous lors de votre session shopping ou recherche d’informations par exemple. Cette fonctionnalité doit être testée jusqu’à la version Chrome 115, normalement déployée en juin prochain. Une fois le test fini, les développeurs décideront ensuite de la marche à suivre.

