Salto : vers un arrêt total fin mars, les abonnés remboursés

Les abonnés à un forfait annuel de Salto devraient être remboursés au prorata. Le service de SVOD devrait tirer sa révérence fin mars.

Après l’annonce le 15 février de la dissolution de Salto, plusieurs questions se posent. La première d’entre elles est la date de fermeture de la plateforme. Si depuis le début de la semaine, plus aucune souscription n’est possible, le million d’abonnés selon les chiffres de France Télévisions, TF1 et M6, devrait pouvoir encore accéder à la plateforme jusqu’à la fin du mois de mars selon les informations du Figaro. Pour l’heure aucune date précise n’a été fixée.

Tous les regards sont donc tournés aujourd’hui vers les abonnés mensuels (7,99€/mois) et surtout annuels (69,90€), que va-t-il se passer pour eux ?«Une communication spécifique sera envoyée très prochainement pour informer des conséquences sur les abonnements en cours», ont indiqués les actionnaires. «Ceux qui ont souscrit un forfait annuel devraient être remboursés au prorata de ce qu’il leur reste», précise pour sa part un proche du dossier dans les lignes du quotidien français. Lorsque la date de fermeture de la plateforme sera actée, les prélèvements s’arrêteront automatiquement. Les abonnés mensuels peuvent d’ores et déjà résilier s’ils le souhaitent, l’abonnement étant sans engagement.

Se pose enfin la question du portefeuille d’abonnés de Salto, plusieurs acteurs pourraient être tentés de s’en emparer à un prix bas, comme par exemple Canal+ en partant du principe que près d’un tiers des abonnés de Salto disposeraient aujourd’hui d’une offre Canal selon NPA Conseil. La filiale de Vivendi pourraient ainsi empocher plusieurs centaines de milliers de clients. Paramount pourrait aussi potentiellement se montrer intéresser, lui qui a lancé sa plateforme en France récemment.

