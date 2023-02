L’application officielle Freebox – Espace Abonné s’améliore sur iOS et Android

Dans une nouvelle mise à jour déployée le 16 février sur iOS et Android, l’interface de chat Free Proxi a été améliorée. Il est désormais possible de prendre un rendez-vous avec un technicien dans l’écran de conversation avec un conseiller de proximité. “Nos équipes ont également amélioré l’accessibilité aux différentes sections de l’application en vous permettant d’être redirigé vers Free Proxi à l’ouverture des notifications concernant ce service”, précisent les développeurs.

Novateur, Free Proxi compte des équipes de proximité comptant 8 à 10 conseillers implantées dans toute la France. L’objectif est d’atteindre, à fin 2023, 150 équipes de proximité pour couvrir 50% du parc d’abonnés.

Tles abonnés Free Mobile et Freebox éligibles bénéficient d’un accès direct à Free Proxi via l’application Freebox- Espace Abonné, mais aussi via leur Espace Abonné sur mobile et sur le web ou par téléphone au 3244. Les équipes sont disponibles 7 jours/7 de 8 heures jusqu’à 21 heures. Elles s’engagent à répondre à l’abonné dans un délai de 15 minutes et de résoudre le problème entre 2H et 24h.