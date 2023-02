Abonnés Freebox et Amazon Prime : récupérez deux nouveaux jeux PC gratuits

Deux nouveaux titres s’ajoutent à la sélection proposée par Amazon à ses abonnés Prime. Quels sont-ils et comment les récupérer ?

Depuis deux semaines, Prime Gaming propose de nouveaux jeux chaque semaine aux abonnés à l’offre d’Amazon disponible gratuitement pour les abonnés Freebox Delta et offerte pendant six mois aux abonnés Freebox Pop et Révolution.

Ce sont donc au total 6 nouveaux jeux qui peuvent être acquis gratuitement si vous n’avez pas encore récupéré les premiers titres mis à disposition depuis le début du mois de février, qui comprennent entre autre Morrowind et Divine Knockout. Jetons un oeil à la sélection de cette semaine. Ces deux nouveaux titres sont disponibles pendant 33 jours.

La culture du rétro mise à l’honneur avec BATS

BATS : Bloodsucker Anti-Terror Squad est un hommage aux jeux 16 bits à défilement horizontal, en version modernisée. Ce jeu de tir/mêlée/baston d’arcade ultrarapide exige de la précision et un timing au pixel près. Jouez comme les pros ou coupez des têtes et sucez du sang à votre rythme. De la nervosité et du loufoque, à vous de tester !

Poésie et musique au rendez-vous avec One Hand Clapping

One Hand Clapping est un jeu de plateforme vocal en 2D dans lequel c’est le pouvoir de votre voix qui vous permet de résoudre des énigmes. Le tout plongé dans un univers féérique et adorable, qui n’omet pas cependant de présenter un vrai challenge pour les joueurs. Une drôle d’expérience à essayer.



Pour accéder à ces titres, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer.

Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Pop et Révolution et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 5.99€/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox