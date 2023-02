Fibre optique : la filière présente sa feuille de route

La fédération Infranum a présenté ses divers objectifs pour l’année 2023, notamment concernant le plan France THD mais pas seulement.

Quel avenir pour la fibre optique en France ? Alors que l’échéance du 100% fibre pour 2025 approche, la fédération regroupant de nombreux professionnels du secteur dresse une liste de projet set d’objectifs.

Malgré “un succès qui ne se dément pas”, Infranum entend ainsi enraciner le plan visant à apporter le très haut débit à tous les français.

Si l’an dernier, la fédération parlait d’aller « au bout » du plan France THD, elle souhaite désormais enraciner celui-ci. Une nuance sensible mais bien réelle encouragée par l’émergence d’enjeux croissants liés à l’impériosité de :

Achever la couverture numérique du territoire pour éteindre le réseau cuivre ;

Mettre en place un système de péréquation pour assurer un équilibre long terme des réseaux et ainsi permettre de les maintenir et les exploiter sur l’ensemble des territoires ;

Rendre ces réseaux plus résilients via un plan ambitieux.

De plus, Infranum annonce sa volonté de surveiller attentivement l’effectivité de plusieurs mesures mises en place en fin d’année concernant les difficultés de raccordements et de déploiement.

Autre projet , la création d’un “observatoire des territoires durables et connectés”. A l’heure où les projets de villes intelligentes ou de solutions de connectivité pour la vie urbaine fleurissent, Infranum ne veut pas louper le coche.

“L’accompagnement des projets de territoires connectés sera plus que jamais au cœur de nombreuses actions de la fédération en 2023, avec des rendez-vous majeurs dès le premier trimestre (Smart Building Territories Summit les 28/29 mars, Atelier des Territoires Connectés co-organisés avec Smart City Mag et la FNCCR le 13 juin) et la création d’un nouvel « Observatoire smart » en fin d’année (à l’instar de l’Observatoire annuel du THD).

Convaincue que le numérique transformera les territoires et peut représenter un accélérateur de leur transition environnementale, InfraNum entend veiller à ce que tous soient emmenés dans cette dynamique – des métropoles aux territoires ruraux. C’est un des enjeux forts du renouvellement du contrat filière (CSF) attendu dans les semaines à venir.”

Infranum entend également être présente à l’international, à l’heure où les acteurs français interviennent de plus en plus dans le déploiement d’autre pays. Concernant l’emploi, la fédération entend également s’intéresser au problème de “manque permanent de ressources humaines tout en organisant la reconversion et la montée en compétence des métiers pour lesquels les besoins seront réduits à l’avenir“.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox