Interview Univers Freebox : Free annonce des nouveautés à venir pour Oqee

Free répond aux questions d’Univers Freebox concernant les futures évolutions de son application Oqee.

Alors que l’opérateur vient de lancer la version pour navigateur de son service de télévision Oqee, Univers Freebox a interviewé Amélie Lacour, responsable produit et partenariats chez Oqee au sujet de l’interface TV de Free. Installée dans le secteur médiatique depuis 10 ans, elle a d’abord commencé dans la commercialisation de vidéo à la demande puis s’est orienté vers le management et la gestion des projets en agilité sur le web, les mobiles et les téléviseurs connectés. Maintenant installée chez Free, Amélie Lacour est ainsi responsable du pôle produit composé de plusieurs équipes regroupant le marketing, le service client ou encore l’éditorialisation ou le design. Son rôle chez Oqee consiste désormais principalement à définir la stratégie autour de la plateforme pour répondre tant aux besoins utilisateurs, à ceux du marchés et aux enjeux du point de vue de l’entreprise.

OQEE vient d’être déployé sur navigateur, après une arrivée sur certaines Smart TV, les box Android TV, l’Apple TV et les mobiles. Sur quels autres systèmes allez-vous lancer OQEE (consoles de jeux, autres marques de téléviseurs ou de décodeurs…) ?

Ce que je peux vous dire, c’est que notre objectif est de rendre la télévision disponible pour tous et partout. Notre offre continue son expansion avec la sortie du web et nous continuons de regarder la faisabilité d’apporter OQEE sur d’autres plateformes.

À quelles nouvelles fonctionnalités peut-on s’attendre pour OQEE ?

Les chaînes favorites vont arriver prochainement sur les téléviseurs dont le Player Pop et nous allons également ajouter un guide TV sur mobile. Nous avons prévu des améliorations sur le design de l’interface dans les prochains mois pour avoir une meilleure expérience pour nos utilisateurs.

De nouvelles fonctionnalités, comme les chaînes favorites, sont implémentées au fil des mises à jour sur différents supports, pourquoi les proposer à des dates différentes sur Smart TV ou mobile et ne pas attendre que tout soit prêt pour un lancement global ?

Les développements avancent à des rythmes différents en fonction des plateformes et de leurs contraintes, nous privilégions le fait de rendre disponible une fonctionnalité dès que possible sur une plateforme plutôt que d’attendre que toutes les plateformes soient prêtes.

Des liens sont en train d’être établis entre les appareils sous Freebox TV et ceux sous OQEE avec notamment le NPVR prévu sur Freebox Révolution et le test d’enregistrements distants sur Freebox Delta, d’autres connexions sont-elles prévues en ce sens et qu’apporteraient elles ?

Nous avons la volonté de rendre plus accessible le NPVR pour que les abonnés puissent retrouver les enregistrements en mobilité depuis l’application OQEE by Free.

Certains de vos concurrents proposent l’accès à l’application TV de leurs offres fixes dans le cadre des forfaits mobiles, cela est-il envisagé chez Free ?

Aujourd’hui l’offre est disponible à tous les abonnés fixes Freebox, mais pas pour les abonnés Free Mobile.

OQEE sur Apple TV et Android TV, ne fonctionne que dans le cas d’une connexion au réseau de sa Freebox. Pourquoi cette limitation et est-il envisagé de proposer une solution pour rendre une utilisation plus nomade de ces appareils (vacances, déplacements professionnels…) ?

Pour éviter les problématiques de partage de compte, comme d’autres acteurs, nous avons fait le choix de limiter leur usage au foyer de l’abonné. En mobilité, il est possible d’utiliser la fonctionnalité Chromecast ou AirPlay (sur iOS) pour diffuser le contenu sur une TV à partir d’un appareil mobile.

Certaines chaînes sont disponibles sur Freebox TV, mais pas sur OQEE, comment expliquez-vous les différences entre les supports ?

Ça n’est pas le cas normalement, vous pensez à quelle chaîne ? Certains partenaires refusent que leurs chaînes soient diffusées dans OQEE en dehors des Freebox. Nous faisons le maximum pour que l’intégralité des contenus soient disponibles sur toutes les plateformes.

Les chaînes Canal+ ne sont toujours pas disponibles sur Apple TV, iOS et Android. Quand peut-on espérer un portage des chaînes en question ?

Nous aimerions proposer les chaînes Canal+ sur toutes nos plateformes, mais Canal+ souhaite garder l’exclusivité de la diffusion de ses chaînes dans leur application.

Sur quels supports est le plus utilisé OQEE ?

L’usage correspond aux parts de marché des périphériques, sur mobile Android est devant iOS. À domicile, l’usage de la Freebox Pop est majoritaire.

La VOD s’installe progressivement sur OQEE même si pour l’heure, peu de services sont disponibles, quelles autres plateformes vont arriver sur l’interface TV ?

Nous avons récemment rendu la VOD disponible sur tvOS, iOS, Android TV et Android mobile. Notre volonté est d’élargir notre offre VOD en proposant d’autres services dans les prochains mois.

Quels sont les critères ou limitations pour être installé sur OQEE lorsque l’on est une plateforme VOD ?

Il faut qu’un accord commercial soit mis en place avec Free. Nous avons la volonté de rendre l’intégration de partenaires plus simple grâce à une spécification commune que nous sommes en train de mettre en place.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox