Free Mobile booste la data de son forfait Série Free, le prix ne change pas

Inchangé depuis 3 mois, le forfait Série Free s’enrichit aujourd’hui de 20 Go, sans surcoût.

Après avoir figé depuis novembre 2022 son offre Série Free à 110 Go au prix de 14,99€/mois pendant 1 an en supprimant la date limite d’abonnement, Free Mobile enrichit aujourd’hui son forfait. L’opérateur propose désormais 130 Go, toujours au même prix, soit une hausse de 20 Go. Dans le même temps, l’opérateur revoit à la hausse l’enveloppe de données en roaming (Europe/DOM en 4G), laquelle passe de 16 à 18 Go. Les abonnés basculeront après 12 mois automatiquement vers le forfait 5G 210 Go à 19,99€/mois.

Cette offre est valable à partir du 15 février pour toute nouvelle souscription, réservée aux personnes n’ayant pas été abonné au Forfait Free dans les 30 jours qui précèdent cette souscription. Encore une fois, Free Mobile n’applique aucune date limite d’abonnement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox