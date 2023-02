Xavier Niel continue de monter au capital d’un opérateur leader en Amérique du Sud

En 2017, le fondateur d’Iliad a déjà eu affaire à Milicom en lui rachetant le deuxième opérateur mobile du Sénégal « Tigo » via un consortium composé également de la holding d’investissement Groupe Teyliom contrôlée par le milliardaire Yerim Sow, et de Sofima, véhicule d’investissement en télécommunications géré par le groupe malgache Axian, détenu par la famille Hiridjee et partenaire de Free à La Réunion (Only). Tigo deviendra ensuite Free Senegal. Il ne s’agit pas d’un projet industriel d’Iliad, l’opérateur sénégalais reprend simplement la marque Free tout en restant une entité indépendante.