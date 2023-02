Une nouvelle chaîne française ensoleillée vient de rejoindre l’offre TV de Free

Une nouvelle chaîne pleine de soleil débarque sur Freebox TV.

Freebox TV vient d’accueillir la chaîne MYTV Caraïbes. Il s’agit d’une chaîne généraliste de proximité reliant les îles de la caraïbe, par le tourisme, l’information, la culture, le sport, la santé, l’emploi, la politique, l’infrastructure, l’agriculture, linguistique, la sécurité, le patrimoine et l’économie et notamment les buzz des réseaux sociaux. Socialement utile, intellectuellement contributif, artistiquement modern, MyTV Caraibes se veut être également un support pour la mémoire, le monde d’hier, aujourd’hui et demain. Notre volonté est de répondre aux attentes des téléspectateurs de nos populations des Antilles et de la Caraïbe. Cette chaîne a pour cible de visibilité pour un audimat visant des téléspectateurs âgés de 18 à 99 ans.”

Cette nouvelle chaîne est disponible gratuitement pour tous les abonnés Freebox et est disponible sur le canal 909. Pour bénéficier de cette nouvelle chaîne il faut procéder à un redémarrage de votre Freebox Player. A l’heure où nous écrivons cet article, la chaîne n’est pas encore disponible sur toutes les Freebox (mais elle devrait arriver dans les prochaines heures sur tous les Player)

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox