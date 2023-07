Performances de l’Internet mobile au 1er semestre : découvrez le classement de Free, Orange, Bouygues et SFR en 4G et 5G

l’application mobile NPerf vient de publier les résultats de la performances des 4 principaux opérateurs mobile pour le 1er trimestre 2023. Ceux ceux-ci sont issus de 828 826 tests réalisés par les utilisateurs de l’application sur les réseaux cellulaires de Free Orange, Bouygues Télécom et SFR.

Et cela devient donc presque une habitude : l’opérateur historique délivre la meilleure performance Internet mobile au premier semestre 2023. Avec une hausse de 3 443 nPoints au score (+4%), il voit malgré tout son écart se réduire vis-à-vis de ses adversaires, qui affichent une croissance supérieure. Orange remporte la victoire au score nPerf sur chaque génération de réseau cellulaire et en particulier sur la 5G en reléguant SFR à la seconde place. Bouygues Télécom et SFR demeurent à des niveaux de score nPerf similaires en se rapprochant rapidement de Orange, et Free marque le pas en progressant moins vite que les autres opérateurs.

Connexion internet mobile en 4G

Connexion internet mobile en 5G

Concernant, les opérateurs ont adopté une stratégie différente. Ainsi, Free est, de loin, le premier en terme de couverture, avec 90% de la population couverte selon l’opérateur. Mais ce déploiement se fait principalement sur les fréquences 700 MHz en dehors des grosses agglomérations. Cela a pour effet de faire baisser la moyenne global des débits chez l’opérateur de Xavier Niel.

A contrario, les autres opérateurs ont développé leur réseau principalement dans les agglomérations, avec les fréquences reines de la 5G, à savoir les 3,5GHz, en assumant de ne pas (ou peu) couvrir les zones moins peuplées avec des fréquences basses. Cela a pour effet de proposer de meilleur performances au global.

Comme on constate, dans cette configuration de déploiement, qui offre les meilleurs performances, suivi de Bouygues et SFR dans un mouchoir de poche, puis de Free bien derrière.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox