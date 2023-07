Sony et Microsoft trouve un accord concernant la license Call of Duty après le rachat d’Activision

Depuis plus d’un an, le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft fait face à de nombreux obstacles.

Un rachat qui s’élève à 68,7 milliards de dollars, ce qui représenterait la plus grosse acquisition dans le monde du jeu vidéo. Depuis janvier 2022, Microsoft tente de racheter l’éditeur Activision Blizzard. Un rachat qui n’est pas au goût de tout le monde puisque depuis plus d’un an, Microsoft fait face aux régulateurs de différents pays. En mai dernier, le régulateur européen a approuvé le rachat, il reste désormais à Microsoft à convaincre les autorités de la concurrence aux États-Unis et au Royaume-Uni.

La crainte est que Microsoft s’attribue l’exclusivité des licences d’Activision Blizzard qui est le plus gros éditeur des États-Unis. Parmi les licences, on retrouve les très célèbres jeux « Call of Duty ». Une franchise qui, selon Activision, lui aurait rapporté plus de 30 milliards de dollars. Afin de rassurer, Microsoft a annoncé avoir trouvé un accord avec Sony, qui produit la PlayStation. Comme annoncé par Phil Spencer, le dirigeant de Xbox, « Nous avons le plaisir d’annoncer que Microsoft et PlayStation ont signé un accord contraignant pour que Call of Duty reste sur PlayStation après l’acquisition d’Activision Blizzard » et cela pendant 10 ans.

Source : Le Monde

