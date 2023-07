Les bornes Free se mettent à jour avec la loi

Un ticket ou pas ? A vous de voir mais c’est recommandé de dire oui !

Vous le savez peut être, à partir du 1er août, lorsque vous ferez un achat, il ne vous sera plus délivré de ticket, pour des raisons écologiques, sauf si vous le demandez. Les bornes Free n’échappent pas à la règle et viennent de se mettre en accord avec la loi. Désormais, à la fin de chaque opération, il vous est demandé si vous souhaitez un ticket ou non.

Mais si le ticket peut être superflu lorsque vous payez une facture sur ces bornes Free par exemple, ce n’est pas le cas lorsque vous souscrivez à un abonnement. En effet, dans ce cas, le ticket vous donne toutes les informations nécessaires à votre abonnement, comme vos identifiants et votre numéro de téléphone. Il est donc fortement recommander de cliquer sur “Oui” si vous venez de souscrirai à un un forfait Free sur une borne.

