Privés d’ADSL par un vol de cuivre, les habitants “complètement impuissants” depuis trois semaines

Une véritable galère qui dure depuis début juillet dans la commune de Flesselles dans la Somme.

Le vol de cuivre est un vrai fléau et les habitants de cette petite commune en sont les victimes. En début de mois, le réseau ADSL de la commune tombe à cause de malfrats ayant dérobé un câble et la résolution tarde pour les habitants, avec des conséquences très problématiques.

Une habitante par exemple s’inquiète pour sa mère octogénaire à la santé fragile, chez qui la téléalarme ne marche plus. Mais d’autres conséquences touchent la commune à une échelle plus globale : il n’est ainsi plus possible d’utiliser le distributeur de billet pour retirer de l’argent, la Poste est également fermée depuis le début du mois. Le gérant du bar-tabac du village doit pareillement se priver du service PMU, qui ne fonctionne plus. Même si les paris ne représentent pas une marge énorme, l’absence des parieurs, qui ne viennent plus boire un verre a un impact “important” sur son chiffre d’affaires.

La véritable critique vient d’un manque de transparence et du délai de réparation. “On n’a aucune info, on ne nous tient au courant de rien, c’est juste hallucinant. On est complètement impuissants” soutient le gérant du bar. Le maire pour sa part affirme être en contact régulier avec Orange, en charge du réseau. Le cuivre volé n’a pas été remplacé, faute de stock.

“Un responsable départemental appelle régulièrement la mairie pour nous tenir informés. Il nous dit qu’ils attendent, qu’ils ont fait le nécessaire. Donc dès que le câble arrive, ils le mettent en place“, précise Jocelyn Louette, le maire de Flesselles. Concernant le vol en lui-même, une enquête a été ouverte.

Source : France 3

