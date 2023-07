La NASA va lancer sa propre plateforme de streaming gratuite

Pour les amateurs d’espace, une plateforme 100% gratuite doit être lancée prochainement par l’agence spatiale américaine.

Avec une disponibilité prévue pour un maximum de personnes. Alors que le projet Artemis fait rêver avec le retour des hommes sur la Lune dans un an, la NASA veut montrer son travail à un maximum de monde en lançant NASA+, sa plateforme de streaming gratuite.

Elle sera disponible sur le web, sur mobile (iOS et Android), mais aussi sur les players de Roku, sous Apple TV ou Fire TV, partout dans le monde. Aucune date précise n’a été annoncée, mais l’agence affirme cependant qu’aucun compte ne sera nécessaire et qu’aucune publicité ne sera diffusée. Dans une bande-annonce, Nasa+ a dévoilé quelques titres de programmes originaux comme Nasa Talks, Nasa Kids, “The Color of Space, Space Out, Nasa Explorers… Si pour l’heure, peu d’informations sont présentes, il ne reste plus qu’à attendre le lancement pour connaître la teneur du projet.



