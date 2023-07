Les deux tout nouveaux smartphones pliables de Samsung débarquent en précommande chez Free Mobile

Samsung a dévoilé hier sa nouvelle fournée de smartphones pliables avec les Galaxy Z Fold et Flip 5, et ceux-ci sont proposés à la précommande dans la boutique Free Mobile.

Avis aux fans de smartphones très haut de gamme, les nouveaux Samsung pourront vous intéresser et ils sont dores et déjà disponibles en précommande avant la disponibilité annoncée le 11 août prochain.

Le Galaxy ZFlip 5, un pliable format poche

Si vous souhaitez conserver un format smartphone et simplement être capable de réduire sa taille, vous pouvez opter pour le Galaxy ZFlip 5. Il est proposé dans plusieurs coloris (crème, graphite, lavande, vert d’eau) avec choix 256 Go et 512 Go. À noter également, il est possible de bénéficier d’un bonus reprise de 100€ mais aussi que d’une Galaxy Watch 6 offerte pour l’achat du modèle. Pour obtenir ce cadeau, il faudra réaliser une manipulation décrite dans cette brochure. Les abonnés Free Mobile connectés sur le site web de l’opérateur peuvent bénéficier d’une offre de remboursement de 100€ une fois la commande passée en suivant cette procédure.

Grâce à une remise immédiate de 140€ sur la version 512 Go, elle est proposée au même prix que le modèle 256 Go. Comptez donc 1199€ au comptant. Si vous souhaitez passer par Free Flex, vous pourrez payer 499€ à la commande puis 24.99€/mois avec une option d’achat de 100€. Pour les abonnés Free Mobile, le premier versement passe à 379€ avec des mensualités de 29.99€/mois ensuite pendant 24 mois.

Résolument plus abordable que son grand frère présenté ci-dessous, le ZFlip 5 propose un écran externe plus grand que celui de son prédécesseur, permettant davantage d’usages avec ce dernier. La charnière a également été renforcée pour protéger l’écran interne, qui lui reste de 6.7 pouces. En termes de performances, comptez sur le dernier processeur haut de gamme de Qualcomm avec 8Go de RAM, le smartphone est également compatible WiFi 6E et propose une batterie de 3700 mAh et une charge rapide 25W.

Le Galaxy ZFold 5, pour voir les choses en grand

Si vous êtes séduits par un très grand écran, passez au ZFold 5; disponible en bleu et en noir. Ici le tarif passe cependant à un cran supérieur, mais il bénéficie lui aussi d’une offre de remise mettant les deux versions du smartphone (256 Go et 512 Go) au même prix : 1899€. Là encore vous pouvez bénéficier du bonus reprise ou de la montre offerte.

En passant par Free Flex, les nouveaux abonnés paieront ainsi, 1199€ à la commande puis 24.99€/mois tandis que les utilisateurs connectés à leur compte Freee Mobile paieront 1079€ à la commande puis 29.99€/mois pendant 24 mois.

Pinacle du haut de gamme dans les smartphones, le ZFold 5 se veut comme une amélioration du précédent modèle avec une solidité améliorée, des écrans AMOLED de respectivement 7.6 pouces à l’intérieur et 6.2 pouces à l’extérieur. Même processeur que son frère plus petit, avec cette fois 12 Go de RAM et une batterie de 4400 mAh.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox