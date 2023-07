Abonnés Orange : une nouvelle promo pour près de 40 chaînes disponible sur les Livebox

Le bouquet Famille est proposé en promo le premier mois pour les abonnés Orange, de quoi découvrir de nombreuses chaînes en tout genre.

Une offre pour découvrir le bouquet à petit prix, mais réservée au premier mois. Jusqu’au 16 août prochain, les abonnés Livebox peuvent bénéficier du bouquet Famille pour 1€/mois le premier mois, puis 13.99€/mois. Attention cependant, l’offre est réservée aux non-abonnés bouquets Famille, Melody, Intense ou pack Famille et Disney+, n’ayant pas résilié ces bouquets dans les 12 derniers mois ou bénéficié d’une promo suite à une demande de résiliation.

Au total, celui-ci comprend une quarantaine de chaînes TV, de quoi avoir l’embarras du choix en matière de cinéma, séries, contenus jeunesse, culture, sport et musique. On y trouve notamment, Game One, AB1, Science & Vie TV, Téva, Paris Première, Paramount Channel, Comedy Central, Boomerang, Marmiton TV, Toute l’Histoire, Mangas, Tech&Co, MCM, M6 Music, Mezzo ou encore Automoto la chaîne, Cartoonito, Boomerang, Canal J, Nickolodeon, Kitchen Mania, Explore, Cime District, RTL9, Animaux, Golf Channel, Mangas, et my Zen TV.

