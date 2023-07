Free Mobile test une nouvelle forme de promotion, en privilégiant ses fidèles abonnés

Free vient de lancer une nouvelle promo de 170€ sur le Samsung Galaxy S23 Ultra, mais il est plus simple d’en bénéficier si vous êtes un fidèle abonnés Free.

Depuis quelques semaines maintenant, Free Mobile différencie la commercialisation de ses smartphones pour les prospects et les déjà-abonnés. Et il inaugure aujourd’hui une nouvelle formule en proposant la même réduction de 170€ pour l’achat d’un Samsung Galaxy S23 Ultra, mais sous forme de remise immédiate (donc sans avoir à renvoyer de document ultérieurement) pour les déjà abonnés et sous forme de d’offre de remboursement pour les prospects. Par ailleurs cette offre est disponible au comptant et avec Free Flex pour les déjà-abonnés, et uniquement avec Free Flex pour les prospect. A cela s’ajoute un bonus reprise de votre ancien smartphone de 100€.

Pour les déjà-abonnés

Au comptant : 1249€ (auxquels peuvent être déduits 100€ de bonus reprise)