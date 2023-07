Google ne va plus prendre en charge cette ancienne version d’Android

Les utilisateurs étant trop peu nombreux, Google a décidé d’abandonner le support sur cette version Android vieille de 10 ans.

La version Android 4.4 KitKat est poussé vers la porte de sortie dès la fin du mois d’août 2023. Dans un billet de blog, Google a annoncé : “Depuis juillet 2023, le nombre d’appareils actifs sur KK est inférieur à 1 %, car de plus en plus d’utilisateurs mettent à jour les dernières versions d’Android. Par conséquent, nous ne prenons plus en charge KK dans les futures versions des services Google Play. Les appareils KK recevront des versions de l’APK Play Services au 23.30.99.” Cette version Play Services sera la dernière prise en charge par KitKat.

Play Services c’est ce qui permet à Google d’apporter de nouvelles fonctionnalités et des mises à jour régulières au niveau de ses applications et de ses services sur les appareils Android sans devoir attendre une nouvelle version du système d’exploitation.

Lancée en octobre 2013, la version Android 4.4 KitKat avait apporté des fonctionnalités importantes comme le mode plein écran immersif, la possibilité d’imprimer depuis le nuage avec Google Cloud Print, ou encore le lanceur d’application « Google Now » pour l’écran d’accueil.

