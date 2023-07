Voici les nouveaux films gratuits que va ajouter Free dès vendredi sur OQee Ciné

Oqee Ciné s’enrichit une nouvelle fois, avec l’ajout de 5nouveaux films dès ce vendredi et qui resteront disponibles gratuitement durant environ 2 ans.

OQEE Ciné, c’est le nouveau service d’AVOD de Free qui propose plus de 500 films et séries gratuits, Celui-ci est disponible sur le player Freebox Révolution, Pop et Devialet mais aussi en mobilité via l’application Oqee by Free ou encore via les TV connectées Android TV et les navigateurs.

Et comme chaque vendredi, de nouveaux contenus gratuits sont ajoutés. Cette semaine, beaucoup sur OQEE Ciné avec le maître des comédies américaines déjantées : Will Ferrell.

L’humoriste devenu célèbre pour ses personnages hilarants du Saturday Night Live à New York excelle dans tous les registres comiques. Il passe de la bouffonnerie à l’excentricité lunaire, tour à tour champion décérébré de course automobile dans Ricky Bobby Roi du circuit, reporter du Washington Post dépassé par le duo de charme Kirsten Dunst – Michelle Williams dans Dick, les coulisses de la présidence ou mari naïf de Nicole Kidman dans Ma Sorcière bien-aimée. Autre Nouveauté cette semaine : Flic de haut vol, comédie d’action dans laquelle Martin Lawrence incarne un voleur de diamants obligé de se faire passer pour un policier pour récupérer son butin.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox