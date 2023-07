Les abonnés Free Réunion, peuvent désormais résilier en ligne, simplement en quelques secondes

La résiliation en ligne en quelques clics est désormais possible pour les abonnés Free Réunion mais encore faut-il savoir comment y accéder.

Fini l’époque où il fallait envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception, ou passer des heures épuisantes au téléphone avec un service client parfois peu coopératif . En effet, une nouvelle réglementation du gouvernement actuel, oblige les professionnels du secteur à mettre en place, au plus tard le 1er septembre, une procédure de résiliation en quelques clics sur leur site internet. Cette initiative sans précédent vise à faciliter la vie des abonnés et à leur offrir une alternative simple et rapide pour mettre fin à leur contrat. Les opérateurs télécoms à La Réunion se trouvent donc directement concernés par cette mesure. Ils devront adapter leurs site internet pour permettre aux clients de résilier leur abonnement en quelques étapes simples, sans tracas ni complications.

Pour les Freenautes de La Réunion qui souhait résilier, il faut à présent se rendre sur la page d’accueil de Free Réunion, et scroller en bas de la page dans la rubrique Espace Abonné et de cliquer sur “Résiliation“.

Il vous sera alors demandé votre identifiant et mot de passe. Une nouvelle page s’ouvrira alors sur votre espace abonné. Attention, en vous connectant en revanche à votre compte par le chemin d’accès habituel, cette résiliation en ligne n’apparaîtra pas.

En confirmant votre résiliation, vous perdrez votre numéro de téléphone à tout jamais. La date de résiliation doit être comprise entre 10 et 60 jours suivant la date de la demande. Un préavis de 10 jours est à compter.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox