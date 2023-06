Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : une Freebox en promo, une autre qui disparaît à moitié et beaucoup d’évolutions

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

5 ans après le lancement de la Freebox Delta, Free retire le Player Devialet de ses offres. Les nouveaux abonnés ont le choix désormais entre le player Pop et l’Apple TV 4K. L’opérateur continuera de mettre à jour son boîtier TV et à y apporter des nouveautés. Plus d’infos… Free lance une nouvelle mise à jour des players Freebox Delta et One avec des nouveautés sur Alexa. Plus d’infos…

Apple TV+ débarque sur les Player Devialet et One, avec une période offerte. Plus d’infos… L’opérateur a lancé une offre Freebox Révolution à 14,99€/mois pendant 1 an incluant 12 mois offert à Canal+ Séries et 6 mois à Amazon Prime sur Veepee. Plus d’infos… Freebox TV : Nickelodeon Ukraine Pluto TV n’est plus disponible. Plus d’infos… L’application officielle “Assistance Free” fait son retour sur iOS après un KO technique. Plus d’infos… Les abonnés Freebox Pop, Delta et Révolution ayant déjà bénéficié de Canal+ Séries offert pendant 12 mois, peuvent dès à présent renouveler l’aventure pendant 3 mois. Free leur envoie un mail. Plus d’infos…

Freebox Pop, mini 4K et Apple TV : deux nouvelles chaînes débarquent gratuitement sur Pluto TV, Extreme Sports et Echappées Belles.

Free a enchaîné en quelques jours deux mises à jour correctives sur iOS et une sur le Play Store pour son application de gestion de votre espace abonné Freebox. Un bug d’affichage de la page d’abonnement et un problème lors de la prise de certains rendez-vous sur l’assistance Free Proxi et de contact avec un conseiller sur iPhone, ont été corrigés. . Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Prime : 3 nouveaux jeux PC offerts à récupérer, dont un titre salué par la critique, Prey, Revita et Autonauts Age of Enlightenmen. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free permet désormais à ses abonnés mobile de reprendre leur mobile jusqu’à 500 euros directement dans ses boutiques. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Free s’oppose à la conservation des informations des abonnés pour les autorités et essuie un premier revers. Plus d’infos…

Free Mobile : la généralisation de la 4G progresse, seuls 106 sites ne sont pas encore équipés. Plus d’infos…

Free fait gagner un joli cadeau VIP pour vivre l’un des plus grands festivals de musique en France, Les Eurockéennes. Plus d’infos…

Free a ouvert sa 205e boutique dans la commune d’Abbeville, sous-préfecture de la Somme, Plus d’infos…

