Free lance une nouveauté dans ses boutiques pour faire payer moins cher ses abonnés mobile

L’opérateur devrait reprendre dès le 21 juin jusqu’à 500 euros vos mobiles directement dans ses boutiques. De quoi faire baisser le prix de votre nouveau smartphone.

Une nouvelle corde à l’arc des 204 Free Center de l’opérateur. Deux ans après avoir commencé à vendre des smartphones dans ses boutiques, et seulement 4 mois après le lancement sa nouvelle offre “Reprise mobile”, Free va proposer dès le 21 juin à ses abonnés mobile de reprendre leur mobile jusqu’à 500 euros directement dans ses espaces de ventes et conseils, révèle selon ses sources le membre très actif de la communauté Free, Tiino-X83. Pour le moment, seuls les clients actuels en bénéficieront, le service sera toutefois accessible à l’avenir pour les nouveaux abonnés.

Par ailleurs, la déduction sera immédiate sur l’achat d’un nouveau mobile. De quoi faire des économies en quelques minutes puisque la prise en charge sera directe à première vue. Le processus de test menant à l’estimation de l’appareil sera donc effectué sur place. Plus besoin alors d’envoyer un colis à une adresse précise, il suffira de se rendre dans un Free Center à proximité à condition que ce soit le cas.

Jusqu’à présent, le moyen le plus simple était le téléchargement de l’application “Reprise mobile avec Free”. Celle-ci identifie votre mobile et vous propose d’estimer sa valeur via un test en temps en réel après avoir activé votre WiFI, le bluetooth et la géolocalisation. Pas moins de 7 étapes sont à suivre. Pour profiter de cette offre, vous devez être propriétaire du mobile et ne pas avoir d’offre de location ou Free Flex en cours pour cet équipement. Il est est également possible de bénéficier d’un bonus reprise pouvant aller jusqu’à 100€ sur une sélection de smartphones à l’achat ou avec Free Flex.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox