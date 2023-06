Bon débit internet : le gouvernement veut prolonger et étendre l’aide aux foyers isolés

Le dispositif “Cohésion numérique des territoires” pourrait être reconduit jusqu’en décembre 2025.

La lutte pour le “désenclavement numérique” du gouvernement continue. Les foyers isolés n’étant pas bien couverts par la fibre optique peuvent bénéficier depuis 2019 d’un soutien financier pour obtenir le très haut-débit par des technologies alternatives à la fibre optique. Un dispositif ayant pour objectif de “veiller à ce que chaque citoyen bénéficie d’une solution d’accès à Internet performante, y compris alternative au réseau filaire (fibre optique ou réseau cuivre existant) dans l’attente d’un raccordement au FttH, comme les réseaux hertziens satellitaires ou terrestres permettant d’accéder à du Très haut débit (…) jusqu’à la généralisation de la fibre prévue à horizon 2025 “.

Concrètement, il est ainsi possible de bénéficier d’une aide financière allant jusqu’à 600€ pour des coûts d’équipement, d’installation et de mise en service d’une solution sans fil apportant le haut débit internet. Sont comprises notamment les box 4Gfixe, le satellite ou encore la boucle locale.

Le gouvernement a lancé une consultation publique en vue de prolonger cet accès aux aides jusqu’en décembre 2025 tout faisant évoluer le dispositif.Parmi les perspectives d’évolutions, l’éligibilité serait étendue ” à l’ensemble des communes du territoire, pour tous les usagers ne disposant pas d’une connectivité THD filaire (au moins 30 Mbit/s) ; alors que dans les cahiers des charges 2019-2023 l’éligibilité est restreinte à la zone d’initiative publique et aux usagers ne bénéficiant pas de bon haut débit filaire, ce qui se traduit par un passage du nombre de locaux éligibles de 3 à 7 millions ». Un autre changement serait de modifier le calcul de l’éligibilité à ce soutien, en se basant sur les heures de pointe et non seulement sur les débits les plus hauts.

Source : via Maire Info

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox