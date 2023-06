Freebox Pop, mini 4K et Apple TV : une nouvelle chaîne pour s’évader débarque sur Pluto TV

En plus d’avoir ajouté Extrême Sports à son catalogue de chaînes, Pluto TV a également lancé hier un canal dédié à l’émission Échappées Belles.

Pour un avant-goût de vacances. La plateforme AVOD de Paramount Global étoffe son offre de chaînes FAST avec le lancement ce vendredi 23 juin d’Échappées Belles & Co.

Elle se veut être la chaîne de référence du voyage, de la découverte et de l’évasion. Au programme, vous retrouverez 100 heures de contenus vous plongeant dans de multiples destinations en France et dans le monde, sélectionnées à partir des meilleures émissions de découverte.

Comme annoncé, Pluto TV a aussi lancé récemment deux chaînes musicales à l’occasion de la fête de la musique. Après une première apparition l’été dernier, le flux éphémère Pluto TV Summer Hits est de retour et diffusera en boucle les tubes de l’été 2023. En parallèle, Pluto TV Classic Rocks réjouira les amateurs du genre avec au programme des groupes de légende comme The Police, Nirvana, The Cure, David Bowie, et beaucoup d’autres. La plateforme est disponible sur de nombreux supports, dont Android TV et peut donc être retrouvée sur Freebox Pop, mini 4K mais aussi sur l’Apple TV.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox