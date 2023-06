Abonnés Freebox Pop, mini 4k et Apple TV : 2 nouvelles chaînes gratuites arrivent sur Pluto TV pour la Fête de la musique

Pluto TV Summer Hits revient en juin sur la célèbre plateforme AVOD. Bienvenue également à Pluto TV Classic Rocks.

Le mois de ma musique, cela se fête même en streaming. Disponible notamment sur les Freebox Pop, mini 4K et Apple TV, la plateforme de vidéo à la demande financée par la publicité de Paramount Global propose régulièrement de nouveaux flux à ses utilisateurs avec un catalogue très étendu de plus de 100 chaînes et plus de 1000 films et séries à la demande.

Selon Planète CSAT, Pluto TV proposera à l’occasion de la Fête de la musique le 21 juin prochain de nouvelles chaînes musicales : Lancée l’été dernier, le flux éphémère Pluto TV Summer Hits fera son retour et diffusera en boucle les tubes de l’été 2023. En parallèle, Pluto TV Classic Rocks réjouira les amateurs du genre avec au programme des groupes de légende comme The Police, Nirvana, The Cure, David Bowie, et beaucoup d’autres.

Ces deux nouveaux flux viendront s’ajouter à Pride Party lancée début juin et Pluto TV Classic Hip Hop lancée en mai 2022 pour les connaisseurs de rap US et hip-hop old school.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox