Freebox Pop, mini 4K et Apple TV 4K : encore une nouvelle chaîne gratuite sur Pluto TV

Une nouvelle chaîne Pride Party débarque sur Pluto TV.

Et une de plus. Après le nouveau flux dédié à One Piece, le service d’AVOD de Paramount Global s’étoffe d’une nouvelle chaîne baptisée Pride Party. “Un mois de célébration, où la communauté LGBTQ+ se rassemble, partout dans le monde, dans des rassemblements joyeux et colorés à travers les rues pour crier haut et fort leur droit d’être eux-mêmes avec une justice et des opportunités égales”, décrit Pluto TV.

Accessible gratuitement notamment pour les abonnés Freebox mini 4K, Pop et détenteurs de l’Apple TV 4K, cette plateforme ne nécessite pas de créer de compte.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox