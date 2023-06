Partage de compte Netflix : UFC-Que Choisir alerte sur des escroqueries opportunistes

Les tentatives d’hameçonnage (phishing) continuent et sont même relancées par l’actualité récente de Netflix, qui a mis en place sa nouvelle politique de partage de compte.

Gare à vos mails, des escrocs peuvent s’y tapir. Les arnaques par SMS ou mail sont légion et ciblent de nombreux utilisateurs de services divers et variés et Netflix n’est pas épargné. La méthode peut varier allant d’un questionnaire de satisfaction au message alarmiste mais le but est souvent le même : collecter vos données, personnelles ou bancaires.

UFC-Que Choisir tire par ailleurs la sonnette d’alarme en indiquant qu’un couriel circule, usurpant l’identité de Netflix et expliquant que vous faites face à un problème lié la facturation. Si pour l’oeil aguerri, on peut vite repérer que l’adresse mail n’est pas du tout estampillée Netflix, certains pourraient céder aux sirènes en ayant peur de perdre leur compte. En cliquant, ils se retrouveraient ainsi sur une page illicite vous demandant plusieurs informations.

Ces données pourraient servir à vous voler de l’argent ou à usurper votre identité, il convient donc de réagir vite en voyant ce mail et l’envoyer à la corbeille. Bloquez également l’expéditeur. Si vous vous êtes fait piéger, faites opposition sur votre carte bancaire et portez plainte au commissariat pour récupérer votre argent, sans oublier de signaler cette arnaque sur cybermalveillance.gouv.fr.

