WWDC23 : Apple lancera sa grande conférence annuelle ce soir, où la regarder, les nouveautés attendues…

Après la Google I/O de son concurrent, Apple lancera à son tour sa conférence dédiée aux développeurs. Entre de nouveaux systèmes d’exploitation et un nouveau casque de réalité virtuelle, les attentes sont nombreuses.

Des annonces qui seront faites en direct de Cupertino, dans l’Apple Park, par Tim Cook et ses équipes. Ce lundi 5 juin, à partir de 19h (heure française), le géant américain dévoilera l’avenir de ses OS pour TV, iPhone, Apple Watch mais d’autres nouveautés sont également attendues. Vous pourrez suivre la conférence sur le site d’Apple ou depuis l’application Apple TV.

Parmi les produits qui sont les plus attendus : le premier casque de réalité virtuelle de la firme : le Reality Pro. Le monde de la tech attend de longue date la présentation du projet d’Apple en la matière et sauf problème de dernière minute, on peut espérer au moins des nouvelles de l’objet. C’est en tout cas l’avis de nombreux spécialistes de la firme à la Pomme. Sur les caractéristiques technique,s on peut s’attendre à deux écrans 4K de très bonne facture, deux puces surpuissantes et le tout dans un design léché, comme d’habitude avec Apple. Toujours dans les produits, un MacBook Air pourrait lui aussi être présenté avec un écran bien plus grand.

Quid des systèmes d’exploitation ? Bien sûr, on attend avec impatience les annonces autour d’iOS 17 et iPad OS 17. Cependant, il ne faudrait pas trop espérer de nouveautés bouleversantes : une grande partie des ressources de la firme de Cupertino aurait été alloué à la finalisation du Reality Pro et ainsi, seules quelques fonctionnalités “sympas” seraient prévues, mais pas une énorme révolution si ce n’est le lancement d’un OS dédié au casque virtuel. Une nouvelle version de macOS serait également attendu avec une meilleure stabilité et pour WatchOS, les experts s’accordent pour dire qu’il serait difficile de faire suite à la précédente version intégrant de nombreuses nouveautés. Bien d’autres secteurs sont attendus au tournant, notamment sur la domotique et pour les capacités des Apple TV, rendez-vous ce soir pour en savoir plus.

Source : via 01net

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox