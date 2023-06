Google va vous permettre de savoir si votre adresse Gmail a fuité sur le dark web

Une nouvelle fonctionnalité va vous permettre de savoir si votre adresse email hébergée chez Google est compromise.

Les piratages de bases de données sont quotidien. A votre insu, vos données personnelles peuvent se retrouver dans les mains de pirates dont votre adresse Gmail. Grâce à une nouvelle fonctionnalité, Google vous aide à savoir si votre adresse Gmail circule sur le dark web.

Nommée “Rapport sur le dark web” en français, cette fonctionnalité va lancer des analyses afin de savoir si votre adresse Gmail est présente dans des bases de données piratées. De plus cette fonctionnalité vous donnera des conseils afin de mieux vous protéger en ligne. A noter que depuis 2019, Google propose la fonctionnalité “Check-up Sécurité”. Cette dernière permet d’analyser vos identifiants et mots de passe afin de savoir s’ils ont été piratés.

Déjà disponible aux Etats-Unis pour la plupart des comptes Google, la fonctionnalité “”Rapport sur le dark web” peut être utilisée sur le site Web et l’application Google One. Google a annoncé le déploiement de cette fonctionnalité pour plus de 20 pays dans les mois à venir.

Source : Frandroid

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox