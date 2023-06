Les internautes se lâchent sur les réseaux : le roaming grâce à Free Mobile c’est à vos risques et périls, une nuit pleine d’adrénaline avec Orange

Aficionados de Twitter, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu la semaine dernière.

Quand la YouTubeuse “Inescious” ne dit pas merci à Free Mobile de permettre à sa “mère” de profiter du roaming en Tunisie pour ne pas la laisser respirer.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par I N E S 🧿 (@inescious)

En regardant de plus prêt, la Freebox Delta ne serait-elle pas la meilleure box de tous les temps ?

Je suis moi même devenu fan de la Delta ! Le fait qu'elle puisse faire serveur NAS jusqu'à 4 disque est incroyable ! On peut créer des VM linux depuis l'interface de la box, et donc carrément héberger un serveur Minecraft sur sa box🤯 Finito le raspberry🫡 https://t.co/KlC6E9y7iO — Valentin Orient (@ValentinOrient) June 4, 2023

La résiliation d’abonnement simplifiée en ligne sans envoi de lettre recommandée avec accusé de réception est obligatoire depuis le 1er pour les professionnels sur leur site internet et les FAI sont concernés. Si Orange le permet déjà, Free s’est conformé à la loi, mais la manière dérange. Et du côté de SFR ? Certains ont cherché mais n’ont pas trouvé.

Simplifier, simplifier, simplifier. Je m’y suis engagé. Mettre fin aux procédures trop complexes pour résilier un contrat, c’est mieux protéger les consommateurs. Nous le faisons. pic.twitter.com/Ox7R6bDOfi — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 4, 2023

Chez Free c’est pas en 3 clics, c’est un formulaire caché dans le footer en bas de la page… SFR y a aucun formulaire non plus. — Gabriel 👨🏻‍💻 (@GabDu77_) June 4, 2023

Le bon point de la semaine revient à Bouygues Telecom qui ne peut pas afficher de manière plus clair les alertes enlèvement.

Les partenaires Internet de la convention Alerte Enlèvement qui respectent le mieux leur engagement : – Bouygues Telecom : Affichage de l'alerte sur la page d'accueil du site

– RATP : Affichage de l'alerte sur la page d'accueil du site + tous les comptes twitter de l'entreprise½ pic.twitter.com/aBE4k8sPFF — BlouStyle (@BlouStyle2) May 25, 2023

Un thread Twitter incontournable de Damien Biard, directeur des relations avec les collectivités locales Pays de Savoie. “C’est l’histoire d’un réseau essentiel qui emprunte une vieille route savoyarde qui s’écroule. Comme l’actu est plus que jamais de sécuriser cette zone, l’idée est de ne pas continuer longtemps sur cette mauvaise pente”, introduit-il. Dans la nuit du 25 mai au 26 mai, s’est achevée une opération de “dévoiement” du “réseau structurant” d’Orange pour accroître la qualité et la disponibilité des services fixes et mobiles. Découvrez en vidéos la nuit atypique des techniciens.

Les 🐦 de nuit des télécoms, ça vous dit ? 🤔 🔎 Focus sur une opération nocturne sur le réseau @orange en Savoie, vallée de la Tarentaise. pic.twitter.com/sDIBblWrPP — Damien BIARD (@biardd) May 26, 2023

