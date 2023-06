Android : de nombreuses applications infectées par un malware téléchargé des centaines de millions de fois

Gare à ce logiciel malveillant qui sévit sur le Play Store, il agit comme un logiciel espion.

Les informations stockées sur votre smartphone Android ne sont pas forcément en sûreté. Avec le logiciel Spy SpinOk, des acteurs malveillants peuvent en effet récupérer des informations sur les fichiers qui sont présents sur votre espace de stockage ou encore remplacer et télécharger le contenu de votre presse-papier.

Ce cheval de Troie est conçu pour capter votre intérêt et se fait passer pour un kit de développements de logiciel marketing et est présent sur une centaine d’applications différentes sur le Play Store. Près de 430 millions d’utilisateurs sont potentiellement touchés. Pour garder votre attention, il va proposer des mini-jeux, un système de tâches et de récompenses… Mais ce n’est qu’un écran de fumée pour permettre au malware de se connecter à un serveur distant pour voler vos données, mais aussi accéder à des informations techniques : capteurs, gyroscopes…

Parmi la centaine d’application touchées, voici les plus populaires : Noizz (éditeur vidéo qui dépasse les 100 millions d’installations), Zapya (transfert de fichiers, au moins 100 millions d’installations), l’éditeur vidéo VFly, les outils de création vidéo MVBit et Biugo… La liste complète est disponible à cette adresse.

Source : via Journal Du Geek

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox