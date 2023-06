Freebox Pop, mini 4K et Apple TV : retour d’une ancienne chaîne payante, gratuitement sur Pluto TV

La première chaîne de sports d’action et de life style au monde Extreme Sports fait son grand retour sur les écrans français en débarquant sur Pluto TV demain.

Plus de trois ans après sa disparition des offres Canal, Extrême Sports revient le 23 juin et sera disponible gratuitement sur la plateforme AVOD de Paramount Global. Les abonnés Freebox détenant un player Pop, mini 4K ou une Apple TV 4K pourront donc en bénéficier gratuitement et sans avoir à créer de compte.

Extreme Sports entend proposer aux téléspectateurs une sélection des meilleurs sports d’action et programmes life style du monde entier, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La programmation d’Extreme Sports sur Pluto TV comprend les très populaires Nitro World Games, Epic Trails, Nomads Seeking Adventure, Extreme Fighting Championship, Strongman Champions League ainsi que du contenu “extrême” généré par les utilisateurs.

Lancée en 1999, la chaîne compte aujourd’hui plus de 22 millions d’abonnés dans plus de 40 pays, avec neuf versions linguistiques différentes. Outre la France, elle sera également lancée au Royaume-Uni, au Danemark, en Finlande, en Islande, en Norvège et en Suède.

