Freebox TV : lancée il y a 14 mois pour la bonne cause, une chaîne gratuite disparaît

Nickelodeon Ukraine Pluto TV n’est plus disponible sur les Freebox.

Dédiée à tous les familles réfugiées ukrainiennes et leurs enfants qui se trouvent actuellement en France, la chaîne Nickelodeon Ukraine a été lancée en avril 2022 sur la plateforme AVOD Pluto TV mais aussi sur les Freebox dans le bouquet basique (canal 167).

Près de 14 mois plus tard, le flux n’est plus repris sur les Freebox. Selon nos constatations, la chaîne est encore diffusée sur la plateforme de Paramount Global, et propose des programmes jeunesses comme Bob l’Eponge, les Pingouins de Madagascar, PAW Patrol ou encore Blaze et les Monster Machines. Pluto TV est notamment accessible sur les Freebox Pop, mini 4K et l’ Apple TV.

