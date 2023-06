Free corrige plusieurs bugs sur son application d’espace abonné Freebox

Si vous avez rencontré des problèmes récemment avec Freebox – Espace abonné sur iOS ou Android, il est temps de la mettre à jour.

Free a enchaîné en quelques jours deux mises à jour correctives sur iOS et une sur le Play Store pour son application de gestion de votre espace abonné Freebox après y avoir intégré plusieurs nouveautés la semaine dernière.

Les développeurs annoncent ainsi avoir résolu un bug d’affichage de la page d’abonnement sur iOS et la correction d’un bug lors de la prise de certains rendez-vous sur l’assistance Free Proxi et de contact avec un conseiller sur iPhone comme smartphones Android. Si vous avez eu des difficultés à joindre le service d’assistance via cette application, cela devrait donc être de l’histoire ancienne maintenant. Pour savoir si vous avez bien obtenu ces correctifs, la dernière version en date sur iOS est numérotée 1.2.3 et sur Android il s’agit de la version 1.2.1.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox