Totalement Fibrés : gros bouleversements pour le player Devialet, quelles nouvelles promos Freebox ?

Découvrez le nouvel épisode de notre magazine hebdomadaire Totalement fibrés, où nous vous résumons l’essentiel de l’actualité de Free et des télécoms.

Aujourd’hui, nous aborderons en détail dans le Gros Doss le retrait du Player Devialet des offres de Free. Et nous nous questionnerons également sur les ventes privées Freebox Révolution, Free pourrait-il faire mieux ? Retrouvez également nos rubriques habituelles comme le UP and Down et le chiffre de la semaine.



Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox