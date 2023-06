Illectronisme : 15% de la population affectée, mais le chiffre diminue

Un nouveau rapport de l’Insee pointe du doigt le problème des compétences numériques en France, malgré un chiffre en recul.

L’illectronisme, défini par la difficulté, voire l’incapacité, à utiliser les appareils numériques et les outils informatiques, a diminué de 3 points entre 2019 et 2021. L’Insee l’explique comme une conséquence de la crise sanitaire du Covid quand “les compétences liées à la recherche d’informations en ligne et l’utilisation de logiciels se sont particulièrement diffusées” durant les confinements.

Ce sont tout de même plus de 15.4% des personnes de 15 ans et plus qui sont touchées, avec 13.9% n’ayant pas utilisé internet au cours des trois mois précédant l’enquête en 2021 et 1.5% l’ayant utilisé sans posséder les compétences de base. Il s’agit d’un mal touchant particulièrement les personnes âgées : 62% des 75 ans, plus d’un tiers des plus de 60%. Cela concerne surtout les personnes vivants seules (30%) ou les couples sans enfants (20%).

28% des usagers d’internet sont considérés comme ayant des “capacités numériques faibles”. En somme, ils ne maitrisent pas une ou plusieurs des cinq compétences suivantes : la recherche d’informations, la communication (courriels, etc.), l’usage de logiciels (traitement de texte…), la résolution de problèmes (accéder à son compte bancaire, cours en ligne…) et la protection de la vie privée (refuser des cookies, restreindre la géolocalisation…).

Source : AFP

