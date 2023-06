Free envoie un mail à des abonnés Freebox pour leur faire “profiter à nouveau d’une offre spéciale Canal+”, c’est gratuit

Les abonnés Freebox révolution Pop, Delta et Révolution ayant déjà bénéficié de Canal+ Séries offert pendant 12 mois, peuvent dès à présent renouveler l’aventure pendant 3 mois.

Et ça continue encore et encore mais ce n’est pas le début d’accord ? Après avoir permis en avril aux abonnés Freebox Pop, Delta et Révolution de bénéficier de Canal+ Séries pendant 1 an s’ils n’ont toujours pas activé l’offre lancée fin 2020, Free envoie actuellement un mail à certains de ses abonnés pour leur offrir cette fois 3 mois d’abonnement au service de SVOD de Canal+. Ces derniers ont déjà profité au moins une fois de 12 mois offerts.

“Au cours des derniers mois, vous avez eu des frissons, éclaté de rire ou versé une larme devant les séries Canal+ Séries… Que diriez-vous de continuer à en découvrir chaque mois ?”, commente le FAI dans son courriel. En revanche, l’offre est réservée aux abonnés qui ne détiennent pas déjà un abonnement à Canal+ Séries, sous réserve d’une souscription avant le 31 décembre prochain. Il faudra donc bien s’assurer qu’une précédente promotion ne soit pas encore en cours avant d’activer celle-ci sur l’Espace abonné Freebox.

A la suite des 3 mois offerts, l’abonnement passera à 9.99€/mois si vous souhaitez prolonger l’expérience. Cette offre a déjà été proposée au cours d’une vague de promotions lancée en janvier dernier. Les nouveaux abonnés Pop, Delta et Révolution bénéficient quant à eux de 12 mois offerts.

